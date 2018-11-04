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عودة المناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية بعد تهديدات بيونجيانج

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:14 م
عودة المناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية بعد تهديدات بيونجيانج
زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون"
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خاطر عبادة
 

ستبدأ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية صغيرة غداً الإثنين، والتى كانت مؤجلة خلال محادثات مع كوريا الشمالية بعد أيام من تهديد بيونجيانج باستئناف العمل بشأن برنامجها النووي إذا لم يخف الضغط الدولي.


كان برنامج التبادل البحري الكوري من بين التدريبات التي تم تعليقها إلى أجل غير مسمى في يونيو بعد أن التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة، ووعد بإنهاء التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي غالبا ما ينتقدها الشمال.

 

وووفقاً لوكالة رويترز، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن جولة من المناورات ستبدأ قرب مدينة بوهانج الجنوبية دون توقع وصول وسائل الإعلام.

وذكرت وكالة يونهاب، أن نحو 500 من مشاة البحرية الامريكية والكورية الجنوبية سيشاركون في المناورات.

وحذرت كوريا الشمالية، يوم الجمعة من أنها قد تستأنف تطوير برنامجها النووي إذا لم تسقط الولايات المتحدة حملة الضغوط والعقوبات.

 

المزيد عن: مناورات أمريكية-كورية جنوبية كوريا الشمالية عالم اخبار أمريكا
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