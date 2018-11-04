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مقتل 7 أشخاص في حادث تصادم بتنزانيا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:13 م
مقتل 7 أشخاص في حادث تصادم بتنزانيا
حادث حافلة- أرشيفية
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ترجمة- فاطمة زكريا
 
لقى 7 أشخاص مصرعهم وأُصيب آخرون في حادث تصادم بين سيارتين حكوميتين  صباح أمس بولاية كونجوا بمحافظة دودما في تنزانيا.

وكانت إحدى السيارتين اللتين تحطمتا تابعة للمفتش العام للحكومة التنزانية على متنها 6 أشخاص أشقاء نائب المفتش والسائق جميعهم لقوا مصرعهم، عندما كانوا في طريقهم إلى دار السلام، والأخرى تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقالت الشرطة بالمنطقة إنه يوجد 6 جثث بمستشفى بكونجا وجثة السائق والإصابات الأخرى بمستشفى بدودما، مؤكدة أن التحقيق بالواقعة مازال مستمرا لتحديد أسماء جميع ضحايا هذا الحادث وأسبابه كاملة.

المزيد عن: مصابين قتلى حادث تصادم جثث تنزانيا تحقيق
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