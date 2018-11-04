قائمة منتخب مصر للقاء تونس.. لاعبان من بيراميدز والأهلي ضعف الزمالك





أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر ضم 27 لاعبًا في قائمة الفراعنة للمعسكر المقبل استعدادًا لمباراة تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019.





وضمت القائمة 6 لاعبين من الأهلي هم محمد الشناوي ومحمد هاني وعمرو السولية وصلاح محسن ومروان محسن وأيمن أشرف بينما من الزمالك جنش وطارق حامد والونش إلى جانب ثنائي بيراميدز أحمد أيمن منصور ومحمد حمدي.





قائمة منتخب مصر أمام تونس





حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومحمد عواد









خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ومحمود حمدي "الونش" وباهر المحمدي ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وأحمد المحمدي وأحمد حجازي وعمرو طارق









خط الوسط: عمرو السولية وطارق حامد ومحمد محمود وإسلام جابر وطاهر محمد طاهر ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وعلي غزال وعمرو وردة وسام مرسي وحسين الشحات









خط الهجوم: مروان محسن وصلاح محسن ومحمد صلاح









وينطلق معسكر منتخب يوم 12 من نوفمبر الجارى بمدينة برج العرب حتى موعد مباراة تونس المقرر لها يوم 16 من نفس الشهر على ملعب استاد الجيش ببرج العرب .







