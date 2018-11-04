تهدف لنهضة القارة والقضاء على الفقر.. أبرز المعلومات عن "أجندة أفريقيا 2063"

واصل منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ جلساته لليوم الثاني على التوالي، حيث تعقد جلسة "أفريقيا.. أجندة 2063"، والتي تسعى لوضع خطة للتحول الذاتي لتسخير المزايا النسبية لقارة أفريقيا-بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتستهدف أجندة أفريقيا 2063، تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق نهضة أفريقيا، مشيرًا إلى تناولها بجانب التنمية، قضايا الحوكمة والأمن والاستقرار-بحسبما قال سامح شكري، وزير الخارجية-.

وفي هذا الصدد، نستعرض،فيما يلي، أبرز المعلومات عن أهداف "أجندة 2063"، تزامنًا مع عقد الجلسة.

1- تهدف الأجندة إلى إقامة أفريقيا الديمقراطية مع احترام حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون.

2- كما تسعى أجندة 2063 لوضع خطة للتحول الذاتي لتسخير المزايا النسبية لقارة أفريقيا، حيث تعد بمثابة رؤية وخارطة الطريق للقارة السمراء.

3- وتستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق نهضة أفريقيا، وتناولها بجانب التنمية، قضايا الحوكمة والأمن والاستقرار.

4- ربط دول أفريقيا من خلال بنية تحتية ذات مستوى عالمي من خلال حملة منسقة لتمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية وصولا لمضاعفة التجارة الأفريقية البينية بحلول عام 2022.

5- جعل القارة تنعم بالسلم والأمن، على أن تكون دول القارة ذات هوية ثقافية قوية وتراث وقيم وأخلاقيات مشتركة، كما انها توضع برامج رئيسة للقضاء على الفقر بحلول عام 2025 وإطلاق ثورة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتحويل الاقتصاديات الأفريقية وضمان نموها وتوجيهها نحو التصنيع من خلال العمل على إثراء الموارد الطبيعية وتحديث الزراعة الأفريقية وزيادة القيمة المضافة والإنتاجية بحلول عام 2025 وتحقيق التكافؤ بين الجنسين في كل المؤسسات العامة والخاصة بحلول عام 2020 إلى جانب إصدار جواز سفر أفريقي وإلغاء التأشيرات بين الدول الأفريقية.

6- تهدف الأجندة إلى تعبئة الموارد الأفريقية وبناء أسواق رأسمالية قارية ومؤسسات مالية، إضافة إلى التعلم من التجارب المتنوعة لمختلف البلدان والأقاليم.