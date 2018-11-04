اختطاف اثنين من مواطني غينيا الاستوائية يعيشان بأوروبا

قال فابيان نسو نجيما، المحامي المدافع عن حقوق الإنسان، اليوم إنه تم اختطاف اثنين من مواطنين غينيا الاستوائية يعيشان في أوروبا، وهما أوبيانج إيسون الذي يعيش في إيطاليا وفرانسيسكو إيكو ميخا الذي يعيش في اسبانيا منذ عدة سنوات.





وقد وصل المواطنان إلى توجو بغينيا في زيارة عمل، ولكن تم اعتقالهما في سجن الشاطئ الأسود في العاصمة مالايو.





وأوضح نجيما أن دوافع عملية الاختطاف واحتجاز شخصين مجهولين في مجال الحركات السياسية للمعارضة في المنفى، لم يتم التوصل إليها حتى الآن.





وأضاف أنه تأكد من تواجد إيسون وميخا بالسجن بمالايو، وأنهما تعرضا للتعذيب الشديد هناك دون مساعدة طبية أو التواصل مع أي محامٍ، مطالبا السلطات المختصة بتوفير محامي للدفاع عنهما.





ولكن وسائل الإعلام في البلاد لم تؤكد أو تنفي معلومة القبض عليهما أو احتجازهما بعد مرور ثلاثة أسابيع من التقاريرالأولية للقضية.



