القبض على عاطلين بحوزتهما 500 جرام استروكس بالخانكة

ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة القبض على عاطلين بحوزتهما 500جرام من مخدر الاستروكس، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



تلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بضبط كلا من "اسلام. س" 26سنه،عاطل و"نبيل. ي" 20سنه، مقيمين دائرة مركز الخانكة، وبحوزتهما 500جرام من مخدر الاستروكس، وهاتفي محمول ومبلغ مالى وسلاح ابيض مطواه، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

