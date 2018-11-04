"برلماني": المجلس غير ملزم عند مناقشة قوانين النواب بانتظار ما تقدمه الحكومة

قال الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، إن حق تقديم مشروعات القوانين متاح للحكومة وأعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية، وفق مواد الدستور ولائحة البرلمان.





وأوضح " رشاد"، في تصريحات له أنه حال تم تقديم نفس مشروع القانون ولكن بمواد مختلفة، فإن اللجنة المعنية بالمناقشة تكون أمام أمرين أما أن تبدأ في نظر القانون الذي وصل أولا وبالطبع تستمع لجميع الآراء أو تنظر القانونين معا وتاخذ الأفضل منهما، منوها أنه في كلا الحالتين فإن الرأي الأخير لتصويت النواب.





وتابع: "أنه لا يوجد أي إلزام لمجلس النواب حين مناقشة قانون مقدم من أحد أعضائه أن يتم انتظار قانون مقدم من الحكومة في ذات الشأن وذلك لا يمنع الحكومة من إبداء وجهة نظر استرشادية للنواب وقت المناقشة".



