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بالأسماء.. أعضاء نقابة العلميين الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة من "الصحة"

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:55 م
بالأسماء.. أعضاء نقابة العلميين الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة من الصحة
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آيات عامر
 
حصل عدد من اعضاء نقابة المهن العلمية على تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة، وقامت اللجنة المشكلة من النقابة بإنهاء أوراقهم بالوزارة واستلمت التراخيص الخاصة بهم.

وهنأ الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب العلميين بجمهورية مصر العربية الأعضاء مطالبا "دكاترة التحاليل الطبية" بالحضور إلى مقر النقابة العامة وفروعها لاستلام الترخيص الخاص بهم، والذي بدأ منذ الأربعاء 31 أكتوبر الماضي.

وننشر أسماء الأعضاء الحاصلين على الترخيص وهما كالأتي : 

 
بالأسماء.. أعضاء نقابة العلميين الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة من "الصحة"
بالأسماء.. أعضاء نقابة العلميين الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة من "الصحة"
بالأسماء.. أعضاء نقابة العلميين الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة من "الصحة"
بالأسماء.. أعضاء نقابة العلميين الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة من "الصحة"
بالأسماء.. أعضاء نقابة العلميين الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة من "الصحة"
بالأسماء.. أعضاء نقابة العلميين الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة من "الصحة"
بالأسماء.. أعضاء نقابة العلميين الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة من "الصحة"
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