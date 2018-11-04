عبور 55 سفينة لقناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن



حيث شهدت قافلة الشمال عبور 29 سفينة بحمولة 1.8 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "mol trusc" التى ترفع علم جزر المارشال، بحمولة 218 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى الإمارات.



بينما عبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.7 مليون طن، وكانت أكبر حمولة لناقلة البترول اليونانية "marin ervturus" بحمولة 163 ألف قادمة من الإمارات، ومتجهة إلى المكسيك.



أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، عن عبور 55 سفينة، للمجري الملاحي للقناة، بحمولة 3.5 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.