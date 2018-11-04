تفاصيل خطة الإخوان لإقصاء حمدين والبرادعي من ميدان التحرير ضمن أحراز "التخابر مع حماس"

قامت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، خلال جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس"، بفض أحراز القضية وتبين بأحدها خطاب حول خطة الإخوان لإقصاء صباحي والبرادعي في ميدان التحرير .

وعرض رئيس محكمة الجنايات، أحراز القضية والتي من بينهم حرز الصحيفة، تضمنت إيميل من شخص يدعى عبدالسلام موجه إلى خيرت الشاطر وأحمد عبدالعاطي وعصام الحداد، يتضمن: "أخي الأستاذ علاء عبدالسلام طبعا أنت تعلم كم يتقطع قلبي على الفتنة التي تحدث الآن في مصر، أريدك أن تأخذ لي موعدًا لمقابلة الأخ الشاطر أو الرئيس مرسي، في موعد أقصاه مساء يوم الخميس كي أحاول التدخل بقوة لوأد الفتنة قبل أن تتفاقم، للتأثير على الأخ حمدين صباحي والكثير من قادة الثوار في الميدان، وخطتي هي تحييده وإخراجه وتياره الشعبي من الميدان، وبعدها يمكن معالجة البرادعي وأنصاره، أريد أن أستغل الثقة التي بيني وبين الكثير من القيادات الميدانية المحسوبة على التيار الشعبي من الذين يثقون بي حتى أفك الآزمة، حقيبتي للسفر للقاهرة جاهزة وأنا بانتظار الإشارة منكم على ثقة كاملة بإذن الله بقدرتي على إنهاء الأزمة فلا تتأخر في الرد علي والمهم أن لا يأتي يوم السبت إلا وقد انحلت الأزمة بعون الله وتأييده والله ولي التوفيق السلام عليكم أخوك علاء أسعد السفطاوي - غزة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.