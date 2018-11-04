في أحراز "التخابر مع حماس".. خطاب لـ"الشاطر" يأمره بزيادة معدل نشر أخبار العراق وسوريا

واصلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس".

وكشفت المحكمة، عن خطاب موجه إلى الشاطر حول التنسيق بين مصر والعراق وسوريا.

وعرضت المحكمة خطابا من فريد سيد إلى خيرت الشاطر، مؤرخ 16 مايو 2013 في الصحيفة 393، يبدأ بعنوان "تقرير زيارة وفدي العراق وسوريا، قام الأخ إبراهيم الطائي من العراق بزيارة المجلس وقمت باستقباله والترحيب به بناء على توصية الأستاذ قطب العربي واطلعنا على الوضع الداخلي في العراق الشقيق وأخبرني في سياق حديثي بقرب وصول وفد إعلامي عراقي وكانت له بعض الطلبات منها ما يلي، الموافقة على زيارة الوفد الإعلامي للمجلس وتكوين لجنة للتنسيق الإعلامي بين مصر والعراق، والسعي لدى وسائل الإعلام الإخوانية والمصرية لزيادة معدل النشر عن اخبار العراق وسوريا".

وتابع الخطاب: "حضر في نفس اليوم وفد من إخوان سوريا مكون من 4 أفراد برفقة الأستاذ حسين عبدالقادر وقام الوفد خلال الجلسة برفع واقع الإعلام السوري، والمؤسسة الإخوانية مسار، والتي يقع مقرها في تركيا، ويصدر عنها الآن جريدة العهد كما تقوم مؤسسة مسار بإدارة صفحات السوشيال ميديا وموقع إليكتروني وكان للوفد عدة طلبات هي تكوين لجنة إعلامية للتنسيق والتعاون بين مصر وسوريا وإنشاء مكتب إعلامي للإخوان في القاهرة، وتدريب مهني وفني فيما يتعلق بالمجال الإعلامي والمساعدة في وضع استراتيجية للإعلام السوري والمساعدة في إنشاء قناة فضائية، وتخصيص ساعتين أسبوعيًا على قناة مصر 25 لشرح موقف الإخوان من الثورة السورية، ومقالين أسبوعيًا في كل من جريدة الحرية والعدالة وموقع إخوان أونلاين، وتحديد مواعيد واجتماعات دورية للتعاون بشكل أكبر من التنسيق، ووضع بروتوكول للتعاون الإعلامي في الفترة المحددة ثم تقيمه، كذلك بالنسبة للتعاون الإعلامي أشرنا إلى أنه سيتم الرجوع فيها لقيادات الجماعة لوضع الرؤية وآلية التنفيذ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.