سوريا تدين إعادة فرض واشنطن حزمة ثانية من العقوبات على إيران

أدانت سوريا، اليوم الأحد، قرار الإدارة الأمريكية فرض واشنطن حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية على طهران.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية القول إن "سوريا تدين قرار الإدارة الأمريكية فرض حزمة ثانية من العقوبات الأمريكية المجمدة على إيران وترى أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لسياسة الولايات المتحدة الهادفة إلى تقويض أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف المصدر "وتحتج سوريا بقوة على انتهاج الولايات المتحدة الأمريكية سياسة فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد الدول التي ترفض الانصياع لإملاءاتها وبشكل ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان خروجه من الاتفاق.

وبدأت أمريكا تطبيق الحزمة الأولى من إجراءات حظرها على إيران ومن المقرر أن تنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما ستطبق الحزمة الثانية يوم 5 نوفمبر الحالي.