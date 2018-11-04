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إيداع تلميذ بدار رعاية الأحداث لفقأه عين زميله بقلم رصاص ببنها

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:48 م
إيداع تلميذ بدار رعاية الأحداث لفقأه عين زميله بقلم رصاص ببنها
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
قضت محكمة الاحداث ببنها بإيداع تلميذ بالصف الثاني الابتدائي دار رعاية الأحداث لقيامة بفقأ عين زميله بنفس الفصل بالقلم الرصاص واصابته بعاهة مستديمة.


وترجع تفاصيل القضية إلى مارس من العام الماضي، عندما قام "م.أ" 7 سنوات بالصف الأول الابتدائي بمدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات بفقأ عين زميلة بنفس الفصل ويدعى "ع.ع " أثناء قيام معمل بشرح الدرس، تم تحويله إلى مستشفى بنها الجامعي واجري التلميذ 3 عمليات جراحية، ولم تفلح مما أدى إلى فقدانه النظر بالعين بطريقة مستديمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتحويل الامر للنيابة التي احالت بدورها الامر الي محكمة الاحداث واصدرت حكمها السابق.
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