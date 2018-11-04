تعرف على صادرات الإسماعيلية من الخضروات والفاكهة إلى الأسواق الأوروبية



وأن قيمة ما صُدر من الخضروات الطازجة والمجمدة بلغ 3.9 مليون دولار لكميه قدرها 5858 طنا فى حين بلغ قيمة ما تم تصديره من الفاكهة 6.218 مليون دولار لكمية قدرها 1255426 طنا، والمحاصيل الحقلية 3.131 مليون دولار لكمية قدرها 287200 طنا، والنباتات الطبيعية والعطرية 66865 دولار، لكمية قدرها 163 طنا.



من جهته أضاف الدكتور فتحي محروس، مدير عام التسويق بمديرية الزراعة، أن إجمالي ما تم تصديره، خلال شهر سبتمبر الماضي فقط، بلغ 2.24 مليون دولار لكمية قدرها 8080 طنا، شملت أصناف من الفول السوداني والسمسم الأبيض ولب جوافة مجمدة وعصير فاكهة متنوعة، وعصير برتقال وبصل أخضر وفراولة مجمدة وملوخية مجمدة وخضروات مجمدة، وفاصوليا خضراء ومعجون طماطم.



وقد شملت أصناف من الفول السودانى والسمسم الأبيض ولب جوافة مجمدة وعصير فاكهة متنوعة وعصير برتقال وبصل أخضر وفراولة مجمدة وملوخية مجمدة وخضروات مجمدة وفاصوليا خضراء ومعجون طماطم وقد تم تصديرها إلى دول كل من ايطاليا وسوبر ماركت الاتحاد الأوروبى والأردن وفلسطين وفيتنام ولبنان وانجلترا.



أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، ان اجمالى قيمة ماتم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية التى تشمل الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربية والأجنبية خلال العشرة أشهر الماضية اعتبارا من أول يناير الى نهاية شهر أكتوبر الماضى قد بلغ 3و359 مليون دولار.