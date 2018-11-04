رد صادم من آصالة بعد سماعها بعد تسريب أغنيتها "الحقيقة" بصوت آمال ماهر

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرّب للفنانة المصرية ​آمال ماهر​ وهي تغني أغنية "الحقيقة​" التي أصدرتها الفنانة السورية ​أصالة​ نصري مؤخراً.

وسادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من حيث المقارنة بين أداء ماهر للأغنية وأداء أصالة.

وبعد الأخذ والردّ كثيراً علّقت أصالة عبر تغريدتين على حسابها على تويتر قالت في الاولى: "دعونا نغنّي وأفسحوا لخيالكم فرصة الاستمتاع دون قيود، فإنّ كان لأغنية "الحقيقة"، أكثر من صاحب، لنّ يضرّ المستمع بشيء بل على العكس، سيفتح ذلك فرصة أحلى لحدود أوسع ومنافسة أجمل لأغنية ستكون فاتحة لإعادة زمن انطوى بحلاوة كانت فيه وجمال وإبداع بتكرار ذات الأغنية بأصوات عديدة".

ثم تابعت: "فإنّ سبقْت بانتشار "الحقيقة" وسبقتني العزيزة آمال بغنائها وسواء كانت لي أمّ هي لها، فذلك سيزيد من حلاوتها واختلاف أدائها سيجعل منّها أغنية فريدة، دعوا الفنّ يعيش بسلام، دعونا نتنافس بحبّ واستمتعوا بالصّدف الّتي كان من المفروض أنّ تكون عادة ، أوّ عادي".