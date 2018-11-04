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أبوالعلا يتواصل مع "النني" للإطمئنان على إصابته قبل معسكر الفراعنة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:39 م
أبوالعلا يتواصل مع النني للإطمئنان على إصابته قبل معسكر الفراعنة
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محمد الصو
 
أجرى محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الاول لكرة القدم، اتصالًا باللاعب محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، للإطمئنان على إصابته قبل الانضمام للمعسكر الوطني، خلال المرحلة المقبلة.

وأكد النني للطبيب، أنه سيكون جاهزًا بشكل تام قبل مواجهة تونس بالتصفيات الإفريقية، وأنه سيصل إلى مصر برفقة التقارير الطبية الخاصة به للوقوف على حالته الفنية، وإن كان يشعر بجاهزيته وعدم شعوره بأي آلام.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي، مساء يوم 16 نوفمبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية، صمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

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