حدث عظيم.. كيف وصف الوزراء فعاليات منتدى شباب العالم؟

في الوقت الذي انطلقت فعاليات اليوم الثاني، من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم، وصف الوزراء المصريون، فعاليات المنتدى بالحدث العظيم والفريد، حيث يبث رسائل متعددة وناجحة.

فعالية ناجحة ويبث رسائل متعددة

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن منتدى شباب العالم في نسخته الثانية هو امتداد للمؤتمرات الشبابية الناجحة، والتي وضعت لنفسها موطئ قدم بخريطة وأجندة النشاطات الشبابية حول العالم، حيث وصل عدد المشاركون قرابة 5 آلاف شخص، مشيرا إلى أن المنتدى فعالية ناجحة بكل المقاييس ويبث رسائل كثيرة للعالم".

وأضاف السفير راضى، أن المنتدى فعالية ناجحة بكل المقاييس، مؤكدا أنها تبث رسائل متعددة في كل الاتجاهات، مثل السلام والتعايش السلمي وقبول الآخر وتبادل الخبرات، والانفتاح على الثقافات، متابعا: "الشباب قاطرة التنمية والجهود ومعمل الأفكار والإنتاج والكتلة الحرجة التي تقود أي دولة.

الثقافة والفن أبرز أدوات القوى الناعمة

وحول الثقافة والفنون، تقول الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، إن مصر مرت بفترات صعبة للغاية على مدار تاريخها؛ ولعبت القوى الناعمة دورًا كبيرًا في تلك الفترات، مشيرة إلى أن الحرب الإبداعية هي أحد أدوات الثورة الفكرية.

وأضافت "عبد الدايم"، خلال فعاليات جلسة "دور القوى الناعمة في مواجهة التطرّف والإرهاب"، أن الثقافة والفن هم أحد أبرز أدوات القوى الناعمة، حيث تعمل وزارة الثقافة حاليا، بشكل فعال وسريع، وحدثت ثورة فعلية في التعامل مع معطيات القوى الناعمة.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن الوزارة تدفع الشباب للوصول لمناطق بعيدة، وذلك حتى تحدث الثورة الفكرية الحقيقية، لخلق أنشطة مختلفة، ودمج الشباب بشكل كبير في الفعاليات على الأرض، معتبرة أن الثقافة والفن أسرع لغة للوصول للمجتمعات.

حدث عظيم وفريد

بينما أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على أهمية استضافة مصر لمنتدى شباب العالم للعام الثاني على التوالي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبحضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وأوضح "شعراوي"، أن المنتدى أصبح حدثًا عظيمًا وفريدًا يقدم صورة رائعة عن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في كافة دول العالم خاصة في ظل استضافته لحوالي 5000 شاب وشابة من أكثر من 160 دولة، مشيرًا إلى أن مصر ستحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والسياحية والسياسية من استضافتها للمنتدى.

دعم الشباب

الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، أشار إلى أن الوزارة تدعم الشباب بشكل كامل، وبعضهم في مكتب الوزير، مضيفًا أن دعم الشباب، مستمر وبشكل كبير، ويتم تدريب شباب بشكل سنوي على كافة قضايا الوزارة المطروحة، بالإضافة لعقد مؤتمرات دورية يشارك بها الشباب.