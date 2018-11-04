ارتفاع عدد ضحايا عواصف إيطاليا إلى 29 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا العواصف الشديدة والأمطار فى إيطاليا إلى 29 قتيلاً، بعد مقتل 12 شخصاً فى جزيرة صقلية جنوب البلاد صباح اليوم الأحد، وفقاً لوكالة رويترز.





وقال متحدث بإسم مقاطعة صقلية، إنّ الأمطار الغزيرة التي تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات أدت الى مقتل عشرة أشخاص في المنطقة المحيطة باليرمو، وأضاف أنه لازال هناك بعض الأشخاص المفقودين".

وأكد مسؤول آخر مصرع اثنين آخرين في المنطقة المحيطة ببلدة أجريجينتو في جزيرة صقلية بعدما ضربت الانهيارات الأرضية السيارة التي كانوا يستقلونها.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد الوفيات الناجمة عن موجة من سوء الأحوال الجوية بلغ 17 حالة، باستثناء حالات الوفاة في جزيرة صقلية.

وفي تغريدة يوم الأحد ، قال رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي إنه سيغادر لزيارة صقلية، مضيفًا أنه كان على اتصال مستمر بالمسؤولين حول الوضع المأساوي في شمال البلاد.

وضربت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية إيطاليا منذ عدة أيام، واقتلعت ملايين الأشجار وقطعت القرى والطرق، وتم تسجيل أسوأ الأضرار في المناطق الشمالية من ترينتينو وفينيتو.