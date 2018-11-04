الشاهد يجتمع بهيئة الترجي و يطمئنهم على الحضور الجماهيري

إستقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الأحد 4 نوفمبر 2018 بدار الضيافة بقرطاج، كل من وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم و حمدي المدب رئيس فريق الترجي الرياضي التونسي و أعضاء من الهيئة المديرة للترجي على غرار رياض بنور رئيس فرع كرة القدم بالترجي.





و قد تلقت هيئة الترجي إثر هذا الإجتماع، تطمينات حول ضمان حضور أكبر عدد ممكن من جماهير الترجي بلقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، شريطة التعهد بحسن التنظيم.





و يجدر التذكير بأن مباراة الذهاب، كانت قد انتهت بفوز الأهلي على الترجي بنتيجة 3-1 على معشب برج العرب بالأسكندرية، بينما سيلعب الإياب يوم الجمعة 9 نوفمبر 2018 بالملعب الأولمبي برادس.



