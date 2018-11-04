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الشاهد يجتمع بهيئة الترجي و يطمئنهم على الحضور الجماهيري

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:34 م
الشاهد يجتمع بهيئة الترجي و يطمئنهم على الحضور الجماهيري
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مروى الجلاصي
 
إستقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الأحد 4 نوفمبر 2018 بدار الضيافة بقرطاج، كل من وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم و حمدي المدب رئيس فريق الترجي الرياضي التونسي و أعضاء من الهيئة المديرة للترجي على غرار رياض بنور رئيس فرع كرة القدم بالترجي.

و قد تلقت هيئة الترجي إثر هذا الإجتماع، تطمينات حول ضمان حضور أكبر عدد ممكن من جماهير الترجي بلقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، شريطة التعهد بحسن التنظيم.

و يجدر التذكير بأن مباراة الذهاب، كانت قد انتهت بفوز الأهلي على الترجي بنتيجة 3-1 على معشب برج العرب بالأسكندرية، بينما سيلعب الإياب يوم الجمعة 9 نوفمبر 2018 بالملعب الأولمبي برادس.

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