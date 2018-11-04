"دفاع النواب" تستكمل مناقشة قانون المرور 10 نوفمبر القادم

تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور خلال اجتماعها 10 نوفمبر الجارى.



ويتضمن مشروع القانون، 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء.





