السيسي: مشروعات البنية الأساسية في مصر وفرت فرص عمل لـ 5 مليون مواطن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشروعات التي نفذتها مصر في البنية التحتية وفرت فرص عمل لحوالي 5 مليون مواطن، معقبًا: "مكنتش هعرف أصل إليهم".

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بجلسة "أجندة 2036 إفريقيا التي نريدها" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، إلى أن تلك المشروعات وفرت فرص عمل، وخفضت من نسب البطالة لتوظيفها عدد ضخم من الشباب، بالإضافة إلى أنها حسنت من مستوى الدولة.

وانطلق مساء أمس منتدى شباب العالم في دورته الثانية من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.

