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فرمان محمود الخطيب يجمد جناح الأهلي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:28 م
فرمان محمود الخطيب يجمد جناح الأهلي
محمود الخطيب
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عمرو مصطفى
 
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تجميد مؤمن زكريا لاعب الفريق في الفترة القادمة بناء على فرمان محمود الخطيب رئيس لجنة الكرة.

وجاء قرار بيبو ضد مؤمن زكريا بسبب رفض اللاعب العرض المالي الذي قدمه محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة ومن قبله محمد فضل مدير التعاقدات بالأهلي لتجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وينتهي عقد مؤمن زكريا مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل بدون الرجوع إلى إدارة القلعة الحمراء.

ويرفض مؤمن زكريا التجديد للنادي الأهلي بسبب ضعف العرض المالي الذي قدمه يوسف وفضل، بالإضافة إلى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة والتي تبلغ 5 ملايين جنيه.


المزيد عن: محمود الخطيب مؤمن زكريا تجديد عقد مؤمن زكريا باتريس كارتيرون الاهلي
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