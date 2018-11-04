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مستبعدو الأهلي يدرسون السفر إلى تونس

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:24 م
مستبعدو الأهلي يدرسون السفر إلى تونس
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علي نبوي
 
يدرس لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السفر إلى تونس من أجل مؤارزة الفريق الأحمر في مباراته أمام الترجي بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الفريق الأحمر إلى تونس صباح بغد غد الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واقترح عدد من لاعبي الفريق الأحمر على بعضهم السفر إلى تونس لدعم زملائهم في المباراة المصرية أمام الترجي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمباراة التي أقيمت أول أمس على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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