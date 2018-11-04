السيسي: أفريقيا تحتاج 500 مليار دولار لتغيير واقعها
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:25 مهدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر عملت على السير لتحقيق الأمن والتنمية معًا، مشددًا على أن الاستقرار والتنمية يجب أن يسيران معا.
وأشار "السيسي"، خلال كلمته بجلسة "أجندة 2036 إفريقيا التي نريدها" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، إلى أن تغيير واقع أفريقيا يستوجب وجود برنامج ضخم متكامل يستهدف تنفيذ البنية الأساسية للدول الأفريقية، وقد تصل تكلفة البرنامج إلى 500 مليار دولار.
وانطلق مساء أمس منتدى شباب العالم في دورته الثانية من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.
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