السيسي: أفريقيا تحتاج 500 مليار دولار لتغيير واقعها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر عملت على السير لتحقيق الأمن والتنمية معًا، مشددًا على أن الاستقرار والتنمية يجب أن يسيران معا.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بجلسة "أجندة 2036 إفريقيا التي نريدها" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، إلى أن تغيير واقع أفريقيا يستوجب وجود برنامج ضخم متكامل يستهدف تنفيذ البنية الأساسية للدول الأفريقية، وقد تصل تكلفة البرنامج إلى 500 مليار دولار.



