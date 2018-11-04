اجتماع بين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم والاطارات السامية لوزارة الداخلية حول اياب الدور النهائي لرابطة الابطال





اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات ان اجتماعا انعقد امس السبت بين رئيس الجامعة التونسية كرة القدم والاطارات السامية لوزارة الداخلية حول مباراة اياب الدور النهائي لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم التي ستجمع بين الترجي الرياضي التونسي والاهلي المصري يوم الجمعة القادم بملعب رادس.

واشارت الجامعة الى ان المديرين العامين اكدوا استعداد الوزارة الكامل لتأمين المباراة بكامل طاقة إستيعاب الملعب وهو ما تم إعلام الإتحاد الإفريقي به.

وذكرت الجامعة انها ما زالت متشبثة بطلباتها الواردة في البلاغ الصادر عنها يوم السبت والتي من ضمنها التأكيد على ضرورة التراجع عن غلق المدارج الجانبية المخصصة لممثل كرة القدم التونسية في المسابقة القارية مبينة انها في تواصل مستمر مع الإتحاد الإفريقي وتعتبر أن اجتماعها المنعقد مساء السبت هو اجتماع مفتوح.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الاهلي (3-1).



