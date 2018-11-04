ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الثلاثاء.."المصرية- الروسية" تُقيم اليوم الثقافي لمكافحة الإدمان ضمن فعاليات حملة " شباب واعي"

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:23 م
الثلاثاء..المصرية- الروسية تُقيم اليوم الثقافي لمكافحة الإدمان ضمن فعاليات حملة شباب واعي
الجامعة المصرية الروسية
طباعة
محمد النجدي
 

تقيم الجامعة "المصرية-الروسية" الثلاثاء المقبل، اليوم الثقافي للتوعية ضد الإدمان ضمن فعاليات حملة" شباب واعي" والتى تهدف الى رفع الوعي البيئي والثقافي والصحي لدى الطلاب الجامعة والبيئة المحيطة بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة.

 

يشمل اليوم إقامة ندوة بعنوان "إرشاد الطلاب والعاملين ضد مخاطر الإدمان وأساليب علاجه" يحاضر بها مدير عام الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال ، ومدير عام صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات ، وممثلين عن مصلحة الطب الشرعي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، يعقب ذلك عرض فني لفرقة النيل للألات الشعبية .

 

وتهدف الحملة بالتعاون مع عدة جهات ومؤسسات أهلية وإجتماعية الحفاظ على هوية الشباب وحمايتهم والاستفادة من طاقتهم لخدمة المجتمع، تزامنا مع انطلاق منتدى شباب العالم في دورته الثانية بمدينه شرم الشيخ  تحت رعاية السيد  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

 

يُشارك في اليوم الثقافي عدد من الشخصيات العامة والفنانين والرياضيين ورجال الدين .

المزيد عن: نجوم الفن منتدى شباب العال مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر انطلاق منتدى شباب العالم الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
تشيلسي
-
x
18:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
19:30
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
21:30
-
ميلان
كأس آسيا تحت 19 سنة (النهائي)
كوريا الجنوبية
-
x
14:30
-
السعودية
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/4/2018 2:40:01 PM