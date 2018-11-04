الثلاثاء.."المصرية- الروسية" تُقيم اليوم الثقافي لمكافحة الإدمان ضمن فعاليات حملة " شباب واعي"

تقيم الجامعة "المصرية-الروسية" الثلاثاء المقبل، اليوم الثقافي للتوعية ضد الإدمان ضمن فعاليات حملة" شباب واعي" والتى تهدف الى رفع الوعي البيئي والثقافي والصحي لدى الطلاب الجامعة والبيئة المحيطة بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة.

يشمل اليوم إقامة ندوة بعنوان "إرشاد الطلاب والعاملين ضد مخاطر الإدمان وأساليب علاجه" يحاضر بها مدير عام الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال ، ومدير عام صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات ، وممثلين عن مصلحة الطب الشرعي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، يعقب ذلك عرض فني لفرقة النيل للألات الشعبية .

وتهدف الحملة بالتعاون مع عدة جهات ومؤسسات أهلية وإجتماعية الحفاظ على هوية الشباب وحمايتهم والاستفادة من طاقتهم لخدمة المجتمع، تزامنا مع انطلاق منتدى شباب العالم في دورته الثانية بمدينه شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

يُشارك في اليوم الثقافي عدد من الشخصيات العامة والفنانين والرياضيين ورجال الدين .