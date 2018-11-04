لاعبان جديدان يعودان لقائمة الأهلي أمام الترجي

اقترب الثنائي مؤمن زكريا وناصر ماهر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من التواجد في قائمة الفريق المقبلة استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.





وتطير بعثة الفريق الأحمر إلى تونس صباح بغد غد الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وارتفعت أسهم زكريا وماهر في التواجد بقائمة الأهلي التي ستسافر إلى تونس لمواجهة الترجي لإمكانية الحاجة إليهما في المباراة المصيرية.





وحقق الأهلي فوزا على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أول أمس باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



