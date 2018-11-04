قوافل بأسعار مخفضة لقريتي محلة موسى وروينة بكفرالشيخ

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، بإرسال قافلة محاربة الغلاء إلى قريتي محلة موسى وروينه، التابعتين لمركز كفر الشيخ، مع استمرار تلك القوافل لتغطية جميع قرى المحافظة، والتركيز على القرى الأشد فقرًا، للتيسير على المواطنين، وتوفير جميع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة.



وتابع المهندس علي عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، قافلتي محاربة الغلاء بالقريتين، موجهًا رئيس قرية محلة موسى بتبليغ المواطنين بالقريتين بوصول تلك القوافل المخفضة، والمتابعة المستمرة لتوفير كافة السلع الغذائية والتموينية، حيث يشارك شباب جمعية التنمية المستدامة بكفر الشيخ، بالقزافل بعد التنسيق مع عددًا من تجار الجملة.



وقال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إنه يتم بيع كيلو السكر بسعر 7.5 جنيه، وربع كيلو شاي بسعر 25 جنيه بدلًا من 28 جنيها، وكيلو الأرز بسعر 6 جنيهات، وكيلو العدس بسعر 12 جنيهًا، وكيلو اللحوم الطازجة بسعر 88 جنيهًا، والسمك البلميطة (الروسي) المجمد بأنواعه بسعر 25-35 جنيه بدلًا من 30-40 جنيه، وبدأت أسعار زيت الطعام من 12 جنيه وحتى 35 جنيه حسب النوع والوزن، بجانب توافر عدد من السلع الغذائية والتموينية، بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي.