حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بالنزهة

أمرت نيابه النزهة الجزئية، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه مستخدمين في ذلك سيارة.

واعترف التشكيل العصابي بسرقة متعلقات المواطنين بالإكراه عقب استقلالهم السيارة باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، ونصل معدني "كتر".

وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من "أ.س.ا" 26 سنة مهندس تم الاستيلاء منه على 2 هاتف محمول ومبلغ مالي 45 جنيها ومتعلقاته الشخصية كرها عنه عقب تهديده بأسلحة نارية وبيضاء وفروا هاربين، و"م.ع" 25 سنة مساعد استشاري بشركة، تم الاستيلاء منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي 200 جنيه ومتعلقاته الشخصية كرها عنه عقب تهديده بأسلحة نارية وبيضاء وفروا هاربين.

وبتكثيف التحريات وبالانتقال والفحص وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعتين كل من "ع.ر" سائق، و"ا. ذ" عاطل، و"م.ع" عاطل.

وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعتين، وحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيات.