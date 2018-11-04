مدرب المنتخب السابق يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك: افتكروا الشهداء

وجه محمود فايز المدرب السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر رسالة إلى جماهير الأهلي والزمالك، في ظل الحالة التي يعيشها جمهور كلا الناديين في الفترة الحالية.

وغرد فايز عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"افتكروا هتاف الجماهير الأهلويه والزملكاوية في الدقيقه ٧٤ و ٢٠ افتكروا ان التحكيم يوم لك و يوم علي".

وأضاف فايز: "افتكروا انها كوره ومش عايزنها تتعدي مرحلة الهزار بين الجمهور.. افتكروا ان مصر وتونس اخوات ومش مستهله نعيش تاني لحظات الحزن والحسره بسبب كوره.. ادعو الجميع ان تقولوا خيراً او تصمتوا..!".