إقامة نهائي الليبرتادوريس بدون جمهور





تتجه النية لدى الاتحاد الأمريكي الجنوبي "كونمبول"، لإقامة مباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس، بين فريقي بوكا جونيورز وريفير بليت الأرجنتيني، بسبب المشاحنات الجماهيري.





وأعلن صباح اليوم كلًا من دانييل أنجليتشي رئيس بوكا جونيورز، ورودولفو دونوفريو، رئيس ريفر بليت، أنه من الممكن أن تقام مباراة الفريقين في نهائي كأس أبطال أمريكا الجنوبية، بدون جمهور حفاظًا على الأرواح.





وتحدث الثنائي لمحطة " فوكس" عن هذا الصدد حيث قال دانييل، "نريد أن نحلل الفكرة جيدًا ويوم الإثنين سنرى ما هي إيجابياتها وسلبياتها، ومن ثم نتخذ القرار معا، وبالتأكيد سأتفق مع رئيس ريفر بليت على ذلك".





وأضاف رئيس بوكا: "نحن لا نريد استباق أي شيء، ونريد أن نسمع المسؤولين عن الأمن بالناديين يوم الاثنين، ولكننا نخسر الكثير من إمكانيات الملاعب وبعد ذلك علينا الرد على أسئلة شركائنا، ولهذا فكل الدلائل تشير إلى إقامة النهائي بدون جمهور".





بينما تحدث دونوفريو لنفس المحطة وقال "لا يمكن أن تأخذ قرارًا كذلك بين عشية وضحاها، ولكننا خلال الأيام السابقة كنت أتحدث مع دانييل أنجليتشي وحتمًا سنتخذ قرارًا يوم الاثنين المقبل".





وأضاف رئيس ريفر: "الأمر يتطلب وقتًا طويلًا لإعادة حضور الجمهور في مباريات كرة القدم الأرجنتينية".





وكان ماوريسيو ماكري رئيس البلاد، أعرب عن رغبته في توفير السلطات الوطنية تذليل كل العقبات من أجل حضور الجمهور فى المباراتين التي ستجمع بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس.





وأضاف ماكري، بأن الحكومة الأرجنتينية ستضمن الأمن للجمهور لكن القرار النهائي يعود لكل من الناديين واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول".



