السيسي لـ الأفارقة: "لو عايزين تغيروا واقعكم لابد من وجود أمن"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التحديات الموجودة في مصر ليست بعيدة عن الوضع الأفريقي، ولكن مصر وضعت الاستقرار والأمن أولوية أولى، فبدونهما لا يمكن تحقيق أي تقدم، أو جذب استثمارات.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بجلسة "أجندة 2036 إفريقيا التي نريدها" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، إلى أن مصر تستهدف العمل على تهدئة الوضع في أفريقيا، موجهًا رسالة إلى الأفارقة: "لو عايزين تغيروا واقعكم لابد من وجود أمن".





وثمن التغير الذي حدث في اريتريا والصومال، متسائلا: "ما انطباع أوروبا عن الأفارقة.. هل طيب أو غير طيب".



