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أسماء مصطفى تجري المسح الطبي "لايف" في منتدى الشباب

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:15 م
أسماء مصطفى تجري المسح الطبي لايف في منتدى الشباب
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أحمد رمضان متولى
 

أجرت الإعلامية أسماء مصطفى، تجربة لإجراء المسح الطبي ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف عن "فيروس سي"، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى شباب العالم في نسخته الثانية.

قامت أسماء بإجراء المسح الطبي، مباشرة من خلال بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن طريق سحب الطبيبات المتواجدات ضمن فعاليات المؤتمر عينة دم منها، وتم وضع العينة في شريحة خاصة.

كما أجرت فحصًا لقياس ضغط الدم، وناشدت أسماء المواطنين التوجه إلى أقرب الأماكن التي يتواجد بها المسح الطبي في أماكن سكنهم.

أكدت أسماء أن المسح الطبي مجانًا بالكامل، ويحصل المواطن بعد إجراءه المسح على كارت يوضح من خلاله أنه شارك في المسح الطبي.
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