تعرف على مواصفات بي إم دبليو X5 الرياضية الجديدة

حولت شركة "بي إم دبليو" سيارتها X5 إلى رياضية جديدة، وقدمت عناصر M Performance، لزيادة ملامح السيارة الرياضية.





وأوضحت الشركة الألمانية أن باقة العناصر الجديدة تشتمل على جنوط كبيرة قياس 20 و22 بوصة، فضلا عن إطارات الأراضي الوعرة، ونظام الكبح الرياضي من M Performance.





وتم أيضا تزيين مداخل الهواء بتطعيمات من الكربون، كما يظهر على المؤخرة ناشر هواء الكربون، ويكسو الكربون أيضا المرايا الخارجية.



