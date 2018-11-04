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تعرف على مواصفات بي إم دبليو X5 الرياضية الجديدة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:12 م
تعرف على مواصفات بي إم دبليو X5 الرياضية الجديدة
سيارة بي ام دابليو
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حولت شركة "بي إم دبليو" سيارتها X5 إلى رياضية جديدة، وقدمت عناصر M Performance، لزيادة ملامح السيارة الرياضية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن باقة العناصر الجديدة تشتمل على جنوط كبيرة قياس 20 و22 بوصة، فضلا عن إطارات الأراضي الوعرة، ونظام الكبح الرياضي من M Performance.

وتم أيضا تزيين مداخل الهواء بتطعيمات من الكربون، كما يظهر على المؤخرة ناشر هواء الكربون، ويكسو الكربون أيضا المرايا الخارجية.

وبالنسبة للمقصورة الداخلية، فيمكن طلب أزرار نقل الحركة مصنوعة من ألياف الكربون أو مقود M Performance بمظهر الكربون. وتم استبدال أشرطة الصعود القياسية بأشرطة M، كما يمكن عرض الشعار الرياضي على أرضية الطريق لدى عمليتي الدخول والخروج من السيارة.
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