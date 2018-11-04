هكذا يمكنكِ تنسيق البنطلون الجلد في الشتاء

ترغبين في تنسيق البنطال الجلد، لإطلالة مناسبة في الخريف والشتاء، نقدم لكِ طرق يمكنكِ من خلالها الأعتماد عليه بشكل أساسي وتشكيله مع البليزر والتيشيرت والبوت الطويل، بحسب ما نشره موقع “Instyle”:-





البنطلون الجلد والشيميز السادة

اختاري البنطلون الجلد ذو الحزام العريض عند منطقة الوسط مع الشيميز السادة باللون الأبيض أو الأسود، والأفضل أن يكون الشيميز من الكتان الخالي من النقوش أو الورود، فإذا كانت مقابلتك في مكان مغلق كالمكتب ارتدي الحذاء العالي المغلق عند المقدمة، أما إذا كانت في مكان مفتوح فاختاري الصندل العالي المفتوح.





البنطلون الجلد والفرو

عند خروجات الشتاء الرسيمة يمكنك اختيار البنطلون الجلد مع الجاكت الفرو بألوانه المختلفة وهي الإطلالة المميزة والمناسبة لكِ، اختاري الحذاء الشتوي الجلد أو الشمواه مع إطلالتك، وهي المناسبة لسهرات الخريف أكثر من المقابلات الرسمية، ولكن احرصي ألا يحتوي الجاكت الفرو على تفاصيل تخل بإطلالتك.





البنطلون الجلد والبليزر