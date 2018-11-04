جريزمان: سأعتزل في أمريكا

أكد أنطوان جريزمان مهاجم فريق أتليتكو مدريد الإسباني أنه يرغب في اعتزال الكرة من خلال الدوري الأمريكي.









وقال جريزمان في تصريح لشبكة قنوات "ESPN": "ما زلت لا أعرف كم من الوقت سأستمر في لعب كرة القدم، ولكني أود أن أنهي مسيرتي في عمر 33 أو 34 في الدوري الأمريكي".









وأضاف جريزمان البالغ من العمر 27 عامًا: "أريد الانتقال لأمريكا واللعب في الدوري الأمريكي في نهاية مسيرتي".







وجدد أنطوان جريزمان المتوج بكأس العالم عقده مع أتلتيكو مدريد حتى يونيو 2023.



