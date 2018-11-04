سامح شكري: نسعى لتحقيق التنمية المستدامة خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن إفريقيا قارة شابة، لافتًا إلى أنه لابد من العمل على أن تستفيد القارة من إمكانياتها بشكل يضمن لها تحقيق أهدافها.

وأشار "شكري"، خلال جلسة "أجندة 2036 إفريقيا التي نريدها" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، إلى أنه لابد من تقدير الصعوبات التي تواجه القارة حتى نستطع تجاوزها، مضيفًا أن مصر تتطلع خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي إلى تكثيف العمل لتحقيق المصلحة للقارة، وتدارك أي عثرات، وتحقيق التنمية المستدامة.

وانطلق مساء أمس منتدى شباب العالم في دورته الثانية من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.

