القبض علي "مزور"يوهم المواطنين بتسهيل سفرهم الي الخارج

في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا وتنفيذا للشق الخاص بتكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وتنفيذًا لبنود تلك الخطة تبلغ لضباط إدارة مكافحة الأموال العامة من كلًا من:ـ

رجب ب ع ا سن 45 حاصل على ثانوي أزهري ومقيم 21شارع التعاون ـ دائرة قسم شرطة المعادي

سيد ب ع ا سن 40 حاصل على ثانوي أزهري ومقيم 13 شارع بشير ـ دائرة قسم شرطة المعادي ( شقيق الأول )

أيمن م ع ذ سن 44 عامل ومقيم 5 شارع مصر حلوان الزراعي ـ دائرة قسم شرطة المعادي

محمود أ أ ع سن 26 عامل ومقيم مركز العسيرات محافظة سوهاج

احمد ع ا ع سن 35 مبيض محارة ومقيم مركز العسيرات محافظة سوهاج

علي أ ع سن 26 عامل ومقيم مركز العسيرات محافظة سوهاج

احمد م ع م سن 30 عامل ومقيم شارع البترول ـ دائرة قسم شرطة عين شمس

محمد ر ا سن 21 عامل ومقيم 3 شارع مصر حلوان الزراعي ـ دائرة قسم شرطة المعادي

بتضررهم من المدعو طارق محمد احمد سن 51 عاطل ومقيم 1شارع عبد العظيم الحوفي ـ دائرة قسم شرطة المعادي والمطلوب التنفيذ علية في عدد 5 حكم جزئي " تبديد " بإجمالي حبس 3 سنوات و6 شهور لقيامه بإيهامهم بقدرته علي تسفيرهم للعمل خارج البلاد والإستيلاء علي مبلغ مالي 10 ألاف جنية من كل منهم وتسليمهم تأشيرات سفر لإحدى الدول العربية وتذاكر للطيران تبين أنها مزورة وتهرب من رد المبالغ المسلمه له

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه وعثر بحوزته علي المضبوطات التالية:ـ

عدد 3 جواز سفر خاصة بعملائه من المجني عليهم

عدد 8 تأشيرات سفر خاصة بالمبلغين وأخرين منسوب صدورها لإحدى الدول العربية " مزورة "

عدد 3 تذاكر طيران منسوب صدورها إلي شركة طيران عربية

مجموعة من عقود العمل خاصة بالمبلغين وأخرين منسوب صدورها لإحدى الدول العربية " مزورة " بمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات وما جاء بأقوال المبلغين أقر بصحتها واعترف بتحصله علي مبالغ مالية من المبلغين عقب إيهامهم بقدرته علي تسفيرهم للعمل بدولة عربية والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بواقع عشرة ألاف جنية من كل منهم

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة، وتطوير مناقشته عما ارتكباه من حوادث أخرى

