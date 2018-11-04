تأجيل محاكمة 70 متهما بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة لـ 9 دسيمبر

أجلت الدائرة 15 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 70 متهمًا في "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 9 ديسمبر لمرافعة الدفاع عن المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى واسامة عبد الظاهر وأمانة سر أيمن القاضى وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين.



