"الطوارئ الروسية": بركان إيبيكو يقذف رمادا لارتفاع 5ر4 كيلومتر

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية فى منطقة أقصى شرق إقليم سخالين أن بركان "إيبيكو" فى جزيرة باراموشير، الواقعة فى أرخبيل جزر الكوريل الروسية ، قذف اليوم الأحد عامودا من الرماد وصل ارتفاعه 4.5 كيلومتر (2.8 ميل).

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامى للوزارة - ونقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - أن مركز التحكم فى حالات الطوارئ التابع للوزارة فى إقليم سخالين تلقى معلومات صباح اليوم تفيد بأن بركان إيبيكو قذف رمادا يصل ارتفاعه إلى 4.5 كيلومتر ، ووصلت سحبه إلى منطقة الشمال الشرقى من البركان إلى مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات.

وأضاف البيان أن بلدة سيفيرو كوريلسك الواقعة على بعد سبعة كيلومترات من البركان لم تشهد سقوط الرماد، وأن الوضع لا يهدد حياة السكان المحليين.

يذكر أن بركان "إيبيكو" ثار آخر مرة فى عام 2016، إلا أنه يلقى الرماد بكل متكرر منذ ذلك الحين.