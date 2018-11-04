البحث العلمي تنظم معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار تحت رعاية "السيسي"

تحت رعاية سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للعام الثاني علي التوالي، وبالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي السنوي الذي يعد مبادرة دولية تهدف لتعريف الشباب في القارات الست بكل ما يتعلق بريادة الأعمال، تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار هذا العام في الفترة من 8 وحتى 9 نوفمبر 2018 بمشاركة العديد من السادة الوزراء الحاليين والسابقين والسادة رجال الصناعة والإستثمار وكبار الشخصيات ليفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة، ويشارك في رعاية المعرض هذا العام بنك المعرفة، ومؤسسة رواد النيل، ومؤسسة حدث، ومبادرة رواد 2030، ومؤسسة مصر الخير وبنك الإفريقي للتنمية والإتحاد الأوروبي ووزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري وايكاردا ومعهد بحوث البترول واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والراعي الإعلامي للمعرض قناة صدي البلد، ودار أخبار اليوم، واليوم السابع.







كما يضم المعرض عدة شركاء حيث أن الشريك الإستراتيجي في المعرض هو جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة "مشاريع مصر"، وراعي الصناعة الرقمية في المعرض هو CIT، كما أن شركة مصر للطيران هي الناقل الرسمى لمعرض القاهرة الدولي للابتكار، وتعد شركة wuzuff وفرصنا الشريك الاستراتيجي المهني، كما ستمنح الجمعية اليابانية لتطوير العلوم (JSPS) 3 جوائز مالية لأفضل ابتكارات في المعرض، وستقدم المنظمة العالمية للملكية الفكرية ميدالية ودرع المنظمة من خلال المعرض.



