نشاطات فعالة لحزب مستقبل وطن بمحافظات الجمهورية

أقام حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، عدد من الفعاليات الهامة بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الساعات الأخيرة .





ففي محافظة القاهرة تم إقامة منفذين لبيع الخضروات وخاصة البطاطس بأسعار مخفضة بمنطقتي عين شمس والسلام وتنظيم دورة تدريبية في مجال التنمية البشرية بمصر الجديدة وكذلك توزيع عدد 2 طن من البطاطس على الفقراء بالمجان في الزاوية الحمراء .





كما تم توزيع 5000 بطانية على الأسر الفقيرة بمنطقة الساحل ويعتزم الحزب اليوم الأحد 4 نوفمبر تنظيم 3 قوافل طبية لتوقيع الكشف على المواطنين في مناطق الأميرية والسلام وعين شمس .





وفي القليوبية تم إنشاء منفذ مؤقت لبيع الخضروات وخاصة البطاطس بأسعار مخفضة في منطقة الخصوص .





وفي الإسكندرية نظم الحزب قوافل طبية على مدار يومي 3 و 4 نوفمبر الجاري لتقديم الكشف والعلاج على المواطنين بالمجان في قرية أبيس بمحرم بيك .





كما تم تنظيم معرض لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بحي الزهور ببورسعيد .





وفي البحيرة تم إنشاء منفذي بيع اللحوم بأسعار مخفضة بالبحيرة والمحمودية فيما تم تنظيم قافلة متحركة لبيع المواد الغذائية بمنطقة الفشن ببني سويف .





ويعتزم الحزب اليوم القيام بأعمال رفع الكفاءة وتجميل ميدان إسماعيل يس بمحافظة السويس كما سيتم تنظيم قافلة طبية يومي 4 و 5 نوفمبر في الوادي الجديد بقرية الخرطوم بالخارجة لتوفير الكشف الطبي والعلاج بالمجان للمواطنين بالمحافظة .







