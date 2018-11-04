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نشاطات فعالة لحزب مستقبل وطن بمحافظات الجمهورية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:52 م
نشاطات فعالة لحزب مستقبل وطن بمحافظات الجمهورية
حزب مستقبل وطن
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أقام حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، عدد من الفعاليات الهامة بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الساعات الأخيرة .

ففي محافظة القاهرة تم إقامة منفذين لبيع الخضروات وخاصة البطاطس بأسعار مخفضة بمنطقتي عين شمس والسلام وتنظيم دورة تدريبية في مجال التنمية البشرية بمصر الجديدة وكذلك توزيع عدد 2 طن من البطاطس على الفقراء بالمجان في الزاوية الحمراء .

كما تم توزيع 5000 بطانية على الأسر الفقيرة بمنطقة الساحل ويعتزم الحزب اليوم الأحد 4 نوفمبر تنظيم 3 قوافل طبية لتوقيع الكشف على المواطنين في مناطق الأميرية والسلام وعين شمس .

وفي القليوبية تم إنشاء منفذ مؤقت لبيع الخضروات وخاصة البطاطس بأسعار مخفضة في منطقة الخصوص .

وفي الإسكندرية نظم الحزب قوافل طبية على مدار يومي 3 و 4 نوفمبر الجاري لتقديم الكشف والعلاج على المواطنين بالمجان في قرية أبيس بمحرم بيك .

كما تم تنظيم معرض لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بحي الزهور ببورسعيد .

وفي البحيرة تم إنشاء منفذي بيع اللحوم بأسعار مخفضة بالبحيرة والمحمودية فيما تم تنظيم قافلة متحركة لبيع المواد الغذائية بمنطقة الفشن ببني سويف .

ويعتزم الحزب اليوم القيام بأعمال رفع الكفاءة وتجميل ميدان إسماعيل يس بمحافظة السويس كما سيتم تنظيم قافلة طبية يومي 4 و 5 نوفمبر في الوادي الجديد بقرية الخرطوم بالخارجة لتوفير الكشف الطبي والعلاج بالمجان للمواطنين بالمحافظة .


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