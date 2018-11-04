صاحبة أطول غطسة في العالم تبدي سعادتها لمشاركتها في منتدى شباب العالم

أبدت ريم أشرف "صاحبة الرقم القياسي في البقاء تحت الماء" سعادتها، بسبب مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.





وأضافت، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أسماء مصطفى، ضمن تغطية قناة "اكسترا نيوز" لمنتدى شباب العالم، أنها لم تكن تتوقع دعوتها لحضور المنتدى مؤكدة أنها كانت تتابع المنتدى العام الماضي وكانت تتمنى المشاركة في نسخة العام الحالي، حتى فوجئت بتلقي دعوة لحضور المنتدى.



وأوضحت أشرف، صاحبة الـ14 عام، انها تدرس في المرحلة الإعدادية، وانها كسرت الرقم القياسي للبقاء تحت الماء والمسجل باسم غطاسة تبلغ من العمر 38 عام، وأنها تنوى استكمال دراستها الثانوي ودراسة طب الأعماق في المرحلة الجامعية.





وأكدت ريم أشرف، انها تنوي القيام بجولة داخل المحافظات المصرية من أجل تشجيع الفتيات في سنها لممارسة الرياضة، ومن أجل التأكيد على الأمن والأمان الذي تعيشه مصر.