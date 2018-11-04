إصابة 24 موظف وعاملا في حادث إنقلاب أتوبيس على طريق الكافوري بالإسكندرية

شهد طريق الكافوري غربي محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، إنقلاب أتوبيس تابع لإدارة النفايات الخطرة بمحافظة الإسكندرية، مما تسبب في إصابة 24 موظفًا وعاملًا.



وقال مصدر بمستشفى العامرية العام، أنه تم استقبال الحالات بطوارئ المستشفي، وقد تراوحت الإصابات ما بين كدمات وكسور وجروح، ويتم حاليا التعامل مع جميع الحالات، فيما توجد 3 حالات تحتاج إلى تدخل جراحي.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بانقلاب أتوبيس ووجود مصابين على طريق الكافوري، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



تم التعامل مع الحادث ورفع أثاره وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللأزم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

