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محمد عادل: أغلقنا ملف إفريقيا وتركيزنا على الدوري

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:55 م
محمد عادل: أغلقنا ملف إفريقيا وتركيزنا على الدوري
محمد عادل
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علي نبوي
 
قال محمد عادل، المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي إن الفريق أغلق ملف المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي أقيمت في كوت ديفوار مؤخرا بعد عودة الفريق للمشاركة في مباريات الدوري، وتحقيق الفوز على الجزيرة خلال الجولة الماضية.

وأشار عادل إلى أن الجهاز الفني طلب من اللاعبين التركيز بشكل كبير في مباريات الدوري؛ لتقديم عروض قوية، والمنافسة على اللقب من خلال تحقيق الفوز في كل المباريات.

وأضاف أن الفريق مرتبط بخوض مباريات مهمة للغاية، وهناك إصرار كبير من اللاعبين على الظهور بشكل قوي وتحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة.
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