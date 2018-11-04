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كريستيان جروس يدرس حرس الحدود

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:51 م
كريستيان جروس يدرس حرس الحدود
كريستيان جروس
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رامي بشاي
 

حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، على متابعة مجموعة من التسجيلات التليفزيونية لنادي حرس الحدود للوقوف على مصادر القوة والضعف بالفريق.

ويختتم الزمالك اليوم تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة فريق حرس الحدود، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، حيث يقوم جروس بشرح خطة الفريق في مواجهة الفريق العسكري.

ويواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود غدًا الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.

المزيد عن: كريستيان جروس حرس الحدود الزمالك اخبار الرياضة اليوم
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