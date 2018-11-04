راؤول يشارك في منتدى شباب العالم بأغنية "متكتف"

شارك الشاعر أحمد حسن راؤول، في منتدى شباب العالم بأغنية "متكتف" والتي تم غناؤها في عرض "الزائر" من إخراج خالد جلال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .





والأغنية من ألحان شريف عبد المنعم وتوزيع أحمد طارق يحي وغناء وتمثيل شباب مركز الابداع الفني بالمشاركة مع شباب العالم ورؤية وسيناريو وإخراج خالد جلال.





"الزائر" هو عرض يتحدث عن الآثار السلبية للسوشيال ميديا في المجتمعات العربية والعالمية .. ويشارك فيه اكثر من ١٠ ممثلين وممثلات من ١٠ دول عربية واجنبية .





ويذكر أن راؤول، الآن يستعد ايضا لكتابة اغنية المهرجان القومي للسينما المصري الدورة الثانية والعشرون.