ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

راؤول يشارك في منتدى شباب العالم بأغنية "متكتف"

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:50 م
راؤول يشارك في منتدى شباب العالم بأغنية متكتف
راؤول وخالد جلال
طباعة
أحمد رمضان متولى
 
شارك الشاعر أحمد حسن راؤول، في منتدى شباب العالم بأغنية "متكتف" والتي تم غناؤها في عرض "الزائر" من إخراج خالد جلال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

والأغنية من ألحان شريف عبد المنعم وتوزيع أحمد طارق يحي وغناء وتمثيل شباب مركز الابداع الفني بالمشاركة مع شباب العالم ورؤية وسيناريو وإخراج خالد جلال.

"الزائر" هو عرض يتحدث عن الآثار السلبية للسوشيال ميديا في المجتمعات العربية والعالمية .. ويشارك فيه اكثر من ١٠ ممثلين وممثلات من ١٠ دول عربية واجنبية .

ويذكر أن راؤول، الآن يستعد ايضا لكتابة اغنية المهرجان القومي للسينما المصري الدورة الثانية والعشرون.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
تشيلسي
-
x
18:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
19:30
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
21:30
-
ميلان
كأس آسيا تحت 19 سنة (النهائي)
كوريا الجنوبية
-
x
14:30
-
السعودية
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/4/2018 1:10:01 PM