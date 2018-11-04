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وصول 63 ألف طن قمح لميناء سفاجا.. وانتظام الحركة الملاحية بمواني البحر الأحمر

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:49 م
وصول 63 ألف طن قمح لميناء سفاجا.. وانتظام الحركة الملاحية بمواني البحر الأحمر
صورة أرشيفية
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محمد طه
 
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن انتظام الحركة الملاحية بموانى الهيئة الستة بالثلاث محافظات "السوس والبحر الأحمر وجنوب سيناء" مع استمرار حركة الركاب وأعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة بالموانئ.

ويتابع مركز عمليات الهيئة بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى سدر وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى لصالح هيئة السلع التموينية، حيث تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها.

كما يشهد ميناء سفاجا استقبال ثلاث سفن آخرى وهى الرياض والحرية وبوسيدون اكسبريس، بينما يشهد ميناء نويبع وصول وسفر السفينتين أيلة وبريدج.

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