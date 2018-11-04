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العراق: عملية أمنية تقضي على 25 عنصرا من "داعش" في كركوك

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:47 م
العراق: عملية أمنية تقضي على 25 عنصرا من داعش في كركوك
القوات العراقية
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وكالات
 

أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، مقتل 25 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي، في عملية أمنية موسعة.

 

وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن قائد العمليات الخاصة الثانية، قائد خطة فرض القانون في كركوك اللواء الركن معن السعدي، أعلن مقتل 25عنصرا من تنظيم "داعش" وتدمير وكرين تابعين للتنظيم شمال غرب المحافظة.

 

وقال السعدي، في بيان صدر اليوم، إن "معلومات استخبارية أدت إلى تدمير وكر لإرهاب داعش قرب مرتفعات الدبس قبل أسبوع ومقتل أكثر من ستة إرهابيين عبر ضربة جوية مباشرة لوكر لهم من قبل طيران التحالف الدولي".

 

وأضاف أن "عملية أمنية وفق معلومات استخبارية لأبطال مكافحة الإرهاب أدت لتنفيذ ضربة جوية للتحالف الدولي ومقتل 19 إرهابيا وتدمير نفق بطول 500م".

 

كما أوضح أن "الوكرين كانا يضمان قادة بداعش يخططون لهجمات بالمناطق المحررة ومركز مدينة كركوك".

 

المزيد عن: كركوك عملية امنية داعش القوات العراقية العراق
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