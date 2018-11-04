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خبير أمني: إعلان "الداخلية" مقتل 19 إرهابيًا ردًا على حادث المنيا الإرهابي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:47 م
خبير أمني: إعلان الداخلية مقتل 19 إرهابيًا ردًا على حادث المنيا الإرهابي
اللواء مجدي البسيوني
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هدى عبدالرازق
 
ثمن اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، جهود رجال الشرطة في التوصل لعناصر إرهابية شاركت في تنفيذ عمليات عدائية داجل البلاد، مؤكدًا أن هذا العمل جاء من خلال استخدام عناصر تكنولوجية.

وأشار خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إن مقتل 19 إرهابيا يعد ردًا على حادث المنيا الإرهابي، منوها بأن اتخاذ العناصر الإرهابية مخابئ لهم في الصحاري، يؤكد سيطرة العناصر الأمنية على حركة الإرهابيين، مضيفًا أن الإرهاب ما زال موجودا، ولكنه يلفظ أنفاسه الأخيرة.
المزيد عن: وزارة الداخلية مجدي البسيوني حادث المنيا الإرهابي الداخلية
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